Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал скорые испытания новейшей российской ракеты РС-28 «Сармат». Он отметил, что в настоящий момент осуществляется подготовка к тестовым пускам всей необходимой инфраструктуры.

Напомним, что в ходе бросковых проверок ракета продемонстрировала полное соответствие всем заявленным характеристикам. В декабре прошлого года глава государства Владимир Путин заявил о практически полной готовности «Сармата» и предположил, что она вскоре поступит на вооружение стратегических войск РФ.

Передача ракеты будет осуществляться в рамках перевооружения РВСН, которое намечено на следующий год. Тяжелые МБР «Сармат» заменят шахтные РС-20 «Воевода». Кроме того, уже сейчас отдельные подразделения получают новейшие «Ярсы» и ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».