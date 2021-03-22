Специалисты агентства по недвижимости «Миэль» нашли самую дешевую летнюю дачу в Подмосковье.

Как сообщают аналитики, недорогие дачи можно найти на расстоянии в 100-140 километров от столицы. Самая дешевая, которую им удалось найти, стоит 330 тысяч рублей. Она имеет площадь в 24 квадратных метра и расположена в городе Егорьевск.

В 90 километрах от МКАД можно купить дачный дом в 35 квадратных метров за 390 тысяч рублей. Также, к примеру, в селе Горы можно приобрести дом в 30 квадратных метров за 450 тысяч рублей.

Специалисты «Миэль» объяснили, что на низкую стоимость дач влияет несколько факторов, основные из них – удалённость инфраструктуры, отсутствие центральной канализации, отопление на твёрдом топливе. Такие дома, как правило, покупают для сезонного проживания, обычно летом или на выходных, и покупатели не собираются тратить на эту недвижимость большую сумму денег.