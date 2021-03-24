В издании Avia.pro сообщают, что РФ собирается перебросить подлодку «Хабаровск», способную нести ядерные подводные беспилотники Статус-6 «Посейдон», на Камчатку для возможного нанесения удара по западному побережью США.

Авторы материала отмечают, что на данный момент времени военные подбирают место дислокации для новой субмарины, спуск на воду которой должен состояться в текущем году. Ее возможной точкой базирования может оказаться Вилючинск, расположенный на Камчатке. Благодаря большой глубине местных вод субмарина сможет быстро скрываться от противника и наносить незаметные удары.

Военные эксперты отмечают, что данный шаг позволит увеличить возможности армии РФ в плане сдерживания Соединенных Штатов. Однако с другой стороны американским военным будет легче следить за российской подлодкой в этом регионе, что может дать им определенное преимущество.