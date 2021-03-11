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Режиссёр Карен Шахназаров высказался насчёт высоких заработков актёров.

Некоторое время назад режиссёр Никита Михалков заявил, что за один съёмочный день актёры способны заработать до 300 тысяч рублей. Шахназаров подтвердил эту информацию, но указал, что это совсем не говорит о высоких доходах актёров. Так, как сообщил режиссёр, артист может сниматься всего 20 дней в течение целого полугода или даже за год, и больше ничего.

Кроме того, Шахназаров заявил, что поддерживает Михалкова касаемо его мнения о прозападных взглядах многих артистов. Это, как он считает, не особо хорошо. Многие артисты владеют недвижимостью в Европе, и опасаются того, что им запретят туда въезд. Впрочем, он указал, что не стоит принимать крайних позиций в этом вопросе, и везде нужна умеренность.

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