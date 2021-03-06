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Режиссёр Федор Бондарчук дал интервью, которое вышло на YouTube-канале Medusa Originals в рамках шоу «Скажи Гордеевой».

Как отмечается, Бондарчук нечасто говорит о своей личной жизни, а потому интервью можно назвать действительно редким. Дать интервью Бондарчук решил после того, как 2 марта его супруга Паулина Андреева родила ему сына, которого назвали Иваном. В частности, режиссёр рассказал о своей дочери Варваре, которая родилась с диагнозом ДЦП.

Так, Бондарчук опроверг слухи о том, что Варвара живёт за границей. Её туда отправляли на проведение операций, сейчас же Варвара ездит за границу в гости и учиться, однако там не живёт. Также режиссёр рассказал, что однажды был тяжёлый момент, когда оба его ребёнка, Варвара и сын Сергей, попали в больницу.

Варвара долгое время наблюдалась в больнице, а мальчик упал с велосипеда и травмировался, в результате чего его также пришлось отправить в реанимацию. По словам Бондарчука, такие упаднические мысли его ещё никогда не посещали.

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  • Анна
  • 06.03.2021
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