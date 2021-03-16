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На днях состоялась премьера нового сезона шоу «Холостяк», однако уже сейчас стала известна возможная победительница проекта.

В новом выпуске «холостяком» является рэпер Тимати. Также он представил своего друга Егора Крида и заявил, что в этот раз зрителей ждёт «двойной Холостяк». При этом, как сообщает издание peopletalk.ru, многие зрители заподозрили, что победительницей шоу станет Мария Вебер.

Поводом для этих подозрений послужило то, что она прилетела на Мальдивы, о чем рассказала в своём Instagram, продемонстрировал кадры с острова. При это здесь же находится и Тимати, который прилетел вместе с Моргенштерном. Так, Моргенштерн поделился видеозаписью с причала, а также кадрами с вечернего просмотра «Холостяка». На странице Вебер оказался тот же самый причал, и аналогичные кадры с просмотра шоу.

Как отмечается, по правилам шоу участники не имеют права раньше времени раскрывать победителя. Однако проводить время вместе им не запрещено.

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