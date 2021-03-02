Аналитики организации Gallup сообщили, что РФ невзлюбили рекордное количество граждан Соединенных Штатов. В соответствующем опросе приняли участие 1021 американец.

Почти 77% американцев негативно относятся к России, причем более трети из них отметили, что имеют очень отрицательное отношение к данной стране. Лишь 22% респондентов заявили, что думают об РФ в положительном ключе. Указывается, что это наиболее низкий показатель с 1989 года, когда фирма впервые провела подобный анализ.

В предыдущем году отрицательно к Российской Федерации относились 72% опрошенных. При этом лучше всего американцы относятся к соседнему государству – Канаде. О своем позитивном отношении к ней высказались 92% респондентов. Наихудшее мнение у граждан США сложилось о Северной Корее – положительно к ней относятся лишь 11%.