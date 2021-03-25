читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Василенко, руководитель маркетингового отдела компании «Авивир», сообщил, что они отказались от сотрудничества с Ксенией Собчак, телеведущей и журналисткой, после появления информации о ее интервью с убийцей Виктором Моховым.

Согласно его словам, рекламу планировалось показать в рамках одного из эпизодов передачи «Осторожно, Собчак», но представители ведущей не стали упоминать, кто именно окажется приглашенным гостем. Он добавил, что сейчас юристы предприятия ведут переговоры с агентами журналистки.

Из описания под передачей с Моховым уже убрали информацию об интеграции с «Авивир». Василенко отметил, что компания не стала бы соглашаться на показ рекламы в данном видео. Он отметил, что этот «сюрприз» неприятно удивил их. В СМИ напоминают, что видео со «скопинским маньяком» было выпущено 22 марта на «Ютуб»-канале Собчак.

Вам может понравиться

Синоптик пообещал россиянам “персиковое” лето

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предсказал погоду на лето 2021 года. Как заявил специалист, предстоящее лето вполне можно назвать «оранжевым» или «персиковым». Это название он объяснил цветами отклонения температуры
  • Анна
  • 24.03.2021
  • читать 1 минуту

В Подмосковье вылечили мужчину с коронавирусом и 100% поражением лёгких

В Подмосковье сумели вылечить пациента, у которого было зафиксировано стопроцентное поражение лёгких. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья. Как сообщается, 47-летнего мужчину приняли с коронавирусом ещё в ноябре. Также ему
  • Анна
  • 22.03.2021
  • читать 1 минуту

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после смерти 11-летней девочки во время игры с собаками

В Подмосковье 11-летняя девочка умерла, играя со своими собаками. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл утром 21 марта. Девочка ушла гулять с двумя собаками во двор своего частного
  • Анна
  • 22.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 25 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 25 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C |