Михаил Василенко, руководитель маркетингового отдела компании «Авивир», сообщил, что они отказались от сотрудничества с Ксенией Собчак, телеведущей и журналисткой, после появления информации о ее интервью с убийцей Виктором Моховым.

Согласно его словам, рекламу планировалось показать в рамках одного из эпизодов передачи «Осторожно, Собчак», но представители ведущей не стали упоминать, кто именно окажется приглашенным гостем. Он добавил, что сейчас юристы предприятия ведут переговоры с агентами журналистки.

Из описания под передачей с Моховым уже убрали информацию об интеграции с «Авивир». Василенко отметил, что компания не стала бы соглашаться на показ рекламы в данном видео. Он отметил, что этот «сюрприз» неприятно удивил их. В СМИ напоминают, что видео со «скопинским маньяком» было выпущено 22 марта на «Ютуб»-канале Собчак.