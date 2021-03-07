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PR-менеджер компании GSC Game World Захар Бочаров в рамках подкаста «Не занесли» рассказал некоторые подробности предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R.2.

В частности, Бочаров заявил, что разрабатываемая игра будет намного лучше «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» в плане стабильности. Кроме того, Бочаров рассказал, что в S.T.A.L.K.E.R.2 разработчики собираются сразу же дать возможность добавлять пользовательские моды.

Бочаров отметил, что с разработкой игры всё в полном порядке, и поклонникам беспокоиться не стоит. Он заявил, что в игре будет весьма витиеватый сюжет, а также много различных концовок.

Выход S.T.A.L.K.E.R.2 запланирован на 2021 год, точная дата выхода на данный момент неизвестна. Игра будет доступна на PC и Xbox Series X.

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