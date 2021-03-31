Студия-разработчик GSC Game World заявила о поиске тестировщиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Вакансия была опубликована на сайте InGame Job.

Как сообщается, тестировщикам необходимо будет находить ошибки и лаги в игре на ранней стадии. Им предстоит создавать и обрабатывать тестовую документацию, писать баг-репорты, выполнять все виды тестирования. Также необходимо будет тесно взаимодействовать с разработчиками игры.

Среди требований к соискателям понимание терминологии разработчиков, релевантный опыт работы. Также требуется средний уровень владения английским языком. Кроме того, кандидаты должны быть из Киева или готовы к срочному переезду.

Как отмечается, выход игры запланирован на PC и Xbox Series X, однако дата выхода на данный момент неизвестна.