читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Студия-разработчик GSC Game World заявила о поиске тестировщиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Вакансия была опубликована на сайте InGame Job.

Как сообщается, тестировщикам необходимо будет находить ошибки и лаги в игре на ранней стадии. Им предстоит создавать и обрабатывать тестовую документацию, писать баг-репорты, выполнять все виды тестирования. Также необходимо будет тесно взаимодействовать с разработчиками игры.

Среди требований к соискателям понимание терминологии разработчиков, релевантный опыт работы. Также требуется средний уровень владения английским языком. Кроме того, кандидаты должны быть из Киева или готовы к срочному переезду.

Как отмечается, выход игры запланирован на PC и Xbox Series X, однако дата выхода на данный момент неизвестна.

Вам может понравиться

Компания Samsung начала ставить неудаляемые российские приложения в устройства

Компания Samsung установила на устройства российских пользователей несколько приложений. При этом некоторые из них удалить нельзя. Речь идёт о приложениях от компании «Яндекс» – «Браузер», «Диск» и «Карты». Установлены они
  • Анна
  • 31.03.2021
  • читать 1 минуту

Рядом с Крымом замечено не менее шести турецких беспилотников Bayraktar TB2

В информагентстве Soha отмечают, что неподалеку от Крыма были замечены как минимум 6 ударных беспилотников Bayraktar TB2, произведенных Турцией и принадлежащих Украине. Авторы материала напоминают, что Анкара ранее начала поставлять

Боррель рассказал о сближении России и Китая для противостояния Западу

Жозеп Боррель, представитель Евросоюза, заявил, что РФ и Китай сблизились друг с другом, чтобы выступить против союза США и ЕС. На страницах своего блога европейский политик проанализировал саммит Европейского союза,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 9 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |