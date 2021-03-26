В скором времени на рынке появится многоразовая маска Project Hazel, которую разработал производитель разнообразных гаджетов и аксессуаров для игр Razer. Компания продумала практически все мелочи, которые необходимо учитывать в период пандемии коронавируса.

Сама маска изготавливается из переработанного пластика, однако в ней предусмотрены фильтры, которые периодически нужно менять. Именно благодаря этому заражение владельца коронавирусом полностью исключается.

Помимо этого, производитель оснастил свой респиратор микрофоном усилителем звука. Это необходимо, так как в обычной маске голос владельца приглушается и вынуждает собеседников постоянно переспрашивать.

Наконец, с наступлением сумерек в маске автоматически включаются светодиоды, которые освещают нижнюю часть лица своего владельца.

Работает устройство от аккумулятора, который будет заряжаться в специальном футляре для маски. Помимо этого, производитель предусмотрел и ультразвуковую обработку фильтрующих элементов, которая тоже осуществляется в кейсе.