Новейшее иранское оружие Mobin было представлено на оборонной выставке МАКС в России в августе.

Крылатая ракета имеет дальность полета 450 километров, скорость 900 километров в час и максимальную высоту 13,7 тыс. метров. Она также имеет боеголовку массой до 120 кг и «низкое радиолокационное сечение, высокую способность уклоняться от радиолокации». Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News.

В феврале Иран представил крылатую ракету большой дальности Hoveizeh. «Дальность ракеты Hoveizeh составляет более 1350 километров, и она хороша для поражения наземных целей», – заявил министр обороны Ирана, генерал Амир Хатами. «Крылатая ракета класса «земля-земля» Hoveizeh прошла испытания на дальность 1200 километров, и ей удалось точно поразить указанную цель».

Хатами «среди основных характеристик ракеты назвал быструю реакцию, малую высоту полета, высокую точность навигации и высокую разрушительную способность», – отмечает Fars News.

Заместитель министра обороны Ирана, генерал Касем Такизаде также заявил на прошлой неделе, что крылатые ракеты Ирана более точны, чем американские. По словам Такизаде, иранские крылатые ракеты «обладают более высокой точностью поражения, чем американские».

«Мы произвели баллистические и крылатые ракеты, пропорциональные радиусу представляемой для нас угрозы, с дальностью действия до 1800 километров, и они более точны, чем их американские аналоги», – подчеркнул Такизаде.

Крылатая ракета наземного нападения Block IV Tomahawk ВМС США весит 1,5 тыс. кг., имеет скорость 885 км/ч и дальность действия 1,6 тыс. км. Управляемая GPS или инерциальной навигацией, Tomahawk может быть вооружена ядерной боеголовкой, 453-килограммовой обычной боеголовкой или несколькими суббоеприпасами. Ракета может получать спутниковое наведение в середине полета для выбора другой цели.

Самое главное, Tomahawk прошла испытания в бою. «Военные США и их союзники использовали высокоточное оружие с поддержкой GPS более 2300 раз в бою и 550 раз проверили его в полете», – говорится на сайте производителя Raytheon. Совсем недавно американские Tomahawk были использованы в Сирии в 2017 году. Хотя не все достигли своих целей, это оружие оказалось весьма полезным в качестве дальнобойного метода проецирования американской огневой мощи без риска для пилотируемых самолетов или наземных войск.

Это вызывает некоторые вопросы по поводу крылатых ракет Ирана. Что касается боевых испытаний, йеменские истребители-хуситы запускали крылатые ракеты по Саудовской Аравии как минимум два раза, и Иран, безусловно, выделил значительные ресурсы на разработку ракет, включая баллистические, крылатые и зенитные. Но если крылатые ракеты Ирана более точны, чем американские, то Иран добился прорыва либо в спутниковом, либо в инерционном наведении. Что не невозможно, но требует дополнительных доказательств.

Что касается передовых технологий, Hoveizeh основана на более ранней крылатой ракете Soumar, в основе которой старая советская конструкция начала 1970-х годов. «Soumar оказалась копией советской крылатой ракеты воздушного базирования Х-55, которая была адаптирована для наземного запуска за счет установки твердотопливного ускорителя и использования маршевого двигателя с воздушным движением, фиксирующегося после запуска, а не падает вниз», – отмечает сайт Janes.

Х-55 (кодовое название НАТО: «Кент») все еще используется: ракета была выпущена российскими бомбардировщиками по целям повстанцев в Сирии в 2017 году. Но нет никаких оснований полагать, что она или Hoveizeh более точна, чем американское оружие, такое как Tomahawk, или новые американские крылатые ракеты наземного и воздушного базирования, разрабатываемые сейчас, когда США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

У Ирана есть история создания «продвинутого» оружия, которое на деле является копией более старых разработок других стран. Хотя Иран может создавать ракеты, объявленные новейшие модели кажутся больше бравадой, чем реальностью.