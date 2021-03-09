Ракетный удар, произведенный в Сирии неизвестными пока силами, уничтожил около 200 бензовозов, заполненных горючим. Сообщается, что автоколонна принадлежала протурецким боевикам, которые переправляли горючее в Турцию.

По предварительным данным, атака производилась российскими кораблями, находящимися в акватории Средиземного моря. Однако военное ведомство РФ до настоящего момента не подтвердило и не опровергло эту информацию.

В результате удара было уничтожено 180 автомобилей с горючим. Также погибло четыре представителя Сирийской национальной армии, которая подчиняется Анкаре.

Известно, что Россия давно борется с контрабандой нефти и продуктов из нее на сирийской территории. Ранее представители РФ делали заявления, что и Турция, и Соединенные Штаты пришли в Сирию лишь для того, чтобы разграбить ее нефтяные месторождения. Поэтому версия о ракетной атаке с боевых кораблей вполне может оказаться достоверной. Однако необходимо все же подождать официального заявления.