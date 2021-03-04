Российский лидер Владимир Путин вознамерился посетить поселок Новополье в Ленинградской области, чтобы посмотреть на строящийся реабилитационно-досуговый центр. Его пригласила одна из участниц общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая попросила помощи в решении земельного вопроса.

Путин поинтересовался у девушки, где находится центр, а после ее ответа заявил, что приедет. Также он сравнил строение с «еще одним дворцом».

«… выглядит как ещё один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте, договорились?», – пошутил глава государства.

Также Путин поблагодарил девушку за приглашение.

Реабилитационно-досуговый центр неподалеку от Стрельны строится с 2017 года. В его строительства вкладывались только те средства, которые собирали участники акции. Сейчас объект находится на завершающем этапе строительства, однако из-за проблемы с землей не сможет открыться. Путин поручил соответствующим органам власти Ленинградской области разобраться, в чем заключается дело.