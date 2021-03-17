Одним из главных острых вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве является необоснованный рост тарифов на его услуги, заявил президент России Владимир Путин. На заседании Генпрокуратуры РФ он дал поручение провести проверки и найти решение этой проблемы.

По словам главы государства, у экономики свои законы и влезать в них опасно. Однако речь идет о том, что при росте тарифов должен соответственно повышаться уровень качества предоставляемых услуг. Если этого не происходит, то цены поднимаются безо всяких на то основании.

Также Путин отметил, что нельзя назвать оправданным и такое повышение тарифов, при котором выделяемые на улучшение, модернизацию, ремонт инфраструктуры распределяются без всякой системы.

Он выразил надежду на то, что прокуроры проведут проверку и продемонстрируют в отношении сферы ЖКХ принципиальную позицию, базирующуюся на действующем законодательстве.