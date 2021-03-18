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Встреча с общественниками Крыма, которую провел российский президент Владимир Путин, не обошлась без вопроса о заявлении Джо Байдена в адрес главы государства. Вполне вероятно, что этот вопрос был задан, так как ранее Путин не счел нужным отвечать президенту США, созывая пресс-конференции и брифинги.

«А теперь что касается заявлений моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, знакомы лично. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток», – дипломатично и с улыбкой на лице заявил российский президент.

Вполне вероятно, что план состоял именно в этом – Путин дождался, пока будет задан вопрос по высказыванию Байдена, чтобы расставить все по своим местам. Как обычно, он сделал все тактически грамотно, не демонстрируя жесткой реакции на слова коллеги из Соединенных Штатов.

Ранее российские политики уже прошлись по Байдену катком, но сам российский президент все сделал по другому – дипломатично и не теряя лица агрессией в ответ. Практически так же ответил американскому лидеру и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который назвал заявление Байдена «недружественным».

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