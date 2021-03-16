В японском издании Yomiuri появилась публикация о намерениях России превратить Южные Курилы в крупный туристический центр. Так, на острове Итуруп планируется основать горнолыжный комплекс с огромным отелем, способным разместить не менее 700 туристов, а также создать поле для гольфа, оборудованные зоны с горячими источниками и гейзерами.

Авторы статьи назвали эти планы России попыткой окончательно захватить северные территории Японии. А также напомнили, что столь же глобальные проекты разработаны для каждого из островов. К примеру, на Кунашире планируется построить огромный завод по переработке мусора.

Читатели в Сети возмутились тем, что Россия планирует использовать «японские» территории. Они пишут, что сотрудничество и переговоры с РФ пора полностью прекращать, так как ничего хорошего из них не выйдет. Также многие пользователи упрекают правительство Японии за слабость, из-за которой Москва «совсем распоясалась».

Самый «добрый» читатель под ником Dozeu пожелал, чтобы Южные Курилы «смыло цунами».

Некоторые пользователи предложили правительству сперва прекратить экономическое сотрудничество с РФ, а затем купить острова по той цене, которую затребует Москва.