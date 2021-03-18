Американский президент Джо Байден своими высказываниями о российском коллеге сделал улучшение отношений между США и Россией невозможным, уверен сенатор Алексей Пушков.

Он заявил, что Байден перечеркнул последнюю возможность для возобновления сотрудничества между двумя государствами. Его заявление – это намеренный шаг к еще большему обострению отношений, так как личные оскорбления недостойны политика.

Напомним, что Байден заявил об ответственности, которую будет нести российское руководство за вмешательство в выборы президента США.

По словам Пушкова, теперь «бормотание» пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки о продолжении сотрудничества в отдельных сферах полностью нивелировано заявлениями американского президента.