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Американский президент Джо Байден своими высказываниями о российском коллеге сделал улучшение отношений между США и Россией невозможным, уверен сенатор Алексей Пушков.

Он заявил, что Байден перечеркнул последнюю возможность для возобновления сотрудничества между двумя государствами. Его заявление – это намеренный шаг к еще большему обострению отношений, так как личные оскорбления недостойны политика.

Напомним, что Байден заявил об ответственности, которую будет нести российское руководство за вмешательство в выборы президента США.

По словам Пушкова, теперь «бормотание» пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки о продолжении сотрудничества в отдельных сферах полностью нивелировано заявлениями американского президента.

«Занавес», – подытожил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

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