Алексей Пушков, российский сенатор, подверг жесткой критике заявления ведущего Владимира Познера о том, что каналы обладают правом звать на передачи маньяка Виктора Мохова.

Член СовФеда считает, что приглашение насильника в телестудию является вопросом не права, а морали. Он отметил что закон действительно не вводит запретов на показ маньяка по телевидению, однако у организаторов развлекательных программ нет никакого морального права делать это, если только они не готовы нарушить все возможные нравственные нормы.

Согласно словам чиновника, в правовой стране отсутствует нравственное чувство, что является ее значительным недостатком. Пушков отметил, что в уголовном кодексе нет морально-нравственного закона, но его следует иметь в виду, так как в ином случае общество будет состоять из преступников и их адвокатов.