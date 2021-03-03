Прокуратура Алтайского края в рамках проверки выяснит, почему в регионе во время снегопадов был закрыт проезд транспорта к 147 поселениям, находящимся в шестнадцати районах.

В ведомстве отмечают, что на текущий момент времени главы дорожных служб и муниципальных образований уже получили 2 предостережения и 6 представлений о том, что недопустимо нарушать законодательство, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения. Проверка все еще не закончена.

Представители прокуратуры отметили, что взялись за контролирование вопроса по обеспечению проезда к селам. Ранее в регионе из-за неблагоприятных погодных условий было решено закрыть 2 федеральные и 6 региональных трасс. В результате многие поселения оказались отрезаны от цивилизации.