Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Брянске цены на цветы перед 8 марта традиционно взлетели до небес, жалуется одна из жительниц города. Она пишет, что купила букетик, чтобы преподнести его в подарок матери и была неприятно поражена слишком уж высокой стоимостью.

Женщина рассказала, что приобретение букета из семи тюльпанов обошлось ей в 1400 рублей. Кроме того, она назвала и цены на другие цветы. Так, герберы обойдутся в 3700 руб, а орхидеи – в 4000 рублей. При этом желающих купить букет в подарок огромное количество, в цветочных магазинах стоят очереди, очень много цветов покупатели заказали заранее.

По словам жительницы Брянска, в суматохе перед праздником покупатели разбирают все подряд, не особо обращая внимание на цены.

Практически то же самое говорила и глава СовФеда Валентина Матвиенко. По ее словам, женщины ждут большое количество цветов, мужчины нервничают и злятся, а цены кусаются. Она также призвала к созданию одинаковых условий продажи цветов для российских цветоводов и импортеров.

Вам может понравиться

“Предвестник апокалипсиса”: Американцев напугал “ужасающий крик” пролетающих истребителей Су-57

Российский истребитель 5 поколения Су-57 вводит «в оцепенение» своим «ужасающим криком», написали авторы публикации в издании Popular Mechanics. Именно такое впечатление осталось у них от видеозаписи полета сразу четырех самолетов.

Турецкие СМИ назвали ЗРПК “Панцирь-С1” лучшим оружием против беспилотников

Российские комплексы «Панцирь» представляют собой лучшее оружие, способное эффективно противодействовать беспилотным аппаратам, сообщает турецкое издание Haber7. Авторы отмечают, что Россия разрабатывала эти ЗРПК специально для того, чтобы бороться с самолетами,

Неизвестные атаковали стоянку грузовиков «Аль-Хамран» в провинции Алеппо в Сирии

На севере Сирии неизвестные атаковали сразу два объекта топливной инфраструктуры страны. В результате этих атак серьезно пострадали нефтеперерабатывающий комплекс, а также известный топливный рынок. Сперва мощная ракетная атака потрясла стоянку
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – ясно, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 7 марта – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 0 °C |