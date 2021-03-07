В Брянске цены на цветы перед 8 марта традиционно взлетели до небес, жалуется одна из жительниц города. Она пишет, что купила букетик, чтобы преподнести его в подарок матери и была неприятно поражена слишком уж высокой стоимостью.

Женщина рассказала, что приобретение букета из семи тюльпанов обошлось ей в 1400 рублей. Кроме того, она назвала и цены на другие цветы. Так, герберы обойдутся в 3700 руб, а орхидеи – в 4000 рублей. При этом желающих купить букет в подарок огромное количество, в цветочных магазинах стоят очереди, очень много цветов покупатели заказали заранее.

По словам жительницы Брянска, в суматохе перед праздником покупатели разбирают все подряд, не особо обращая внимание на цены.

Практически то же самое говорила и глава СовФеда Валентина Матвиенко. По ее словам, женщины ждут большое количество цветов, мужчины нервничают и злятся, а цены кусаются. Она также призвала к созданию одинаковых условий продажи цветов для российских цветоводов и импортеров.