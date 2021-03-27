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Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кушос подхватил коронавирус, при этом указывается, что ему была поставлена вакцина.

Как сообщается, Кушос поставил себе вакцину от коронавируса 19 марта. Вакцина, как уточняется, разработана фирмой AstraZeneca. Проведение вакцинации данным препаратом на Кипре было на несколько дней прекращено, но вскоре его вновь начали использовать. По словам Кушоса, сделанный в пятницу ПЦР-тест продемонстрировал положительный результат. Каких-либо симптомов заболевания при этом Кушос на данный момент не чувствует.

Кушос ушёл на карантин в понедельник, ещё до того, как у него была обнаружена инфекция. Причиной является обнаруженный коронавирус у Виктораса Пападопулоса, руководителя пресс-службы президента. Сейчас Кушос указал, что будет находиться на самоизоляции не менее десяти дней.

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