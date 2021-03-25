Один из главных этапов открытия нового или модернизации уже действующего автомоечного комплекса – это подбор и приобретение оборудования. Именно от него напрямую зависит возможность быстро и качественно обслуживать любое количество клиентов, уровень сервиса и множество других факторов, из которых складывается успех в бизнесе.

Именно поэтому можно порекомендовать купить оборудование для автомойки на cwzona.ru – в компании, которая является официальным дистрибьютором лучших мировых брендов, предлагающих все необходимое для оснащения моечных комплексов в соответствии с современными стандартами. Далее поговорим подробнее об оборудовании.

Подбор оборудования: что должно быть на любой уважающей себя автомойке

Самым популярным видом бизнеса в сфере обслуживания авто сегодня является открытие бесконтактных автомоек. Им отдают предпочтения из-за сравнительно низкой стоимости оборудования, простоты управления и отсутствия каких-то сложных технологических процессов.

На такой автомойке в обязательном порядке должно быть установлено следующее оборудование:

аппарат высокого давления, с которого, собственно и стоит начать. В полном соответствии со своим названием он обеспечивает подачу мощной водяной струи, которая смывает и загрязнения с поверхностей авто, и оставшиеся после процедуры следы моющих средств;

пеногенераторы, которые применяются для подачи чистящей и моющей химии и обеспечивают ее равномерное распыление по всем поверхностям. Разновидностями этого оборудования являются пенные или экстракторные блоки, которые действуют более деликатно и предназначены для химчистки салона авто;

пылесосы, удаляющие загрязнения в салоне. Могут быть обычными и лишь адаптированными для работы с автомобилями, либо представлять собой многофункциональное оборудование, позволяющее делать влажную уборку и сушку;

очистные комплексы, которые дают возможность отстаивать и очищать сточные воды для их повторного использования либо для отвода из мойки.

Кроме того, потребуется широкий набор аксессуаров и расходных материалов, компрессоры и помпы для подачи и распределения воды, шланги и многое другое. Отсюда можно получить еще одно преимущество сотрудничества с компанией Сar Wash Zona – возможность купить все в одном месте, не тратя время на поиск необходимого оборудования и принадлежностей по отдельности.