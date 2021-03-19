Пожары в Австралии выбросили в стратосферу столько же дыма, сколько и вулкан

Согласно исследованию, опубликованному 18 марта в журнале Science, лесные пожары, опустошившие Австралию в период с 2019 по 2020 год, были настолько мощными, что выбросили в стратосферу столько же дыма, как и большое извержение вулкана. Ученые-экологи утверждают, что это имело серьезные последствия для окружающей среды.

«Для нас явилось огромной неожиданностью», – сказал AFP соавтор исследования Илан Корен, профессор Института науки Вейцмана в Израиле. И добавил, говоря об австралийских пожарах: «Я никогда не видел столь мощного выброса дыма в стратосферу».

Количество дыма, выпущенного в атмосферу от пожаров, сравнимо с объемом задымления, образовавшегося в результате извержения горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Этот вулканический взрыв является вторым по мощности в 20-м веке.

Исследователи отметили, что дым ушел из Австралии на восток, а затем вернулся с запада через две недели. «Мы смогли наблюдать, как дым совершал циркуляцию на протяжении двух недель», – сказал Корен. «Я никогда не видел, чтобы столь же значительное природное явление распространялось так быстро».

Согласно исследованию, это явление можно объяснить тремя факторами.

Во-первых, сами пожары были сильными. Во-вторых, они произошли в районе далекого юга Австралии, где расстояние между тропосферой и стратосферой меньше, чем где-либо еще. И, наконец, пожары происходили вблизи зоны сильных штормов, которые помогали поднимать дым выше в атмосферу.

Тот факт, что дым мог подниматься так высоко, имеет решающее значение для понимания его воздействия на окружающую среду: обычно такой дым может оставаться в нижней части атмосферы только в течение нескольких дней, максимум – недели. «Но как только он попадает в стратосферу, он остается там на период от многих месяцев до нескольких лет», – пояснил Корен.

В стратосфере ветры сильнее, что позволяет дыму разноситься дальше и быстрее, чем это было бы возможно в ином случае. «По сути, мы получаем очень тонкую дымовую завесу, которая покрывает все полушарие в течение многих месяцев», – отметил Корен.

Что пока еще не выяснено

Исследователи могли наблюдать дым в стратосфере в течение шести месяцев, с января по июль 2020 года, с помощью спутникового мониторинга. В конце концов, стало слишком сложно отделить дым австралийских лесных пожаров от дыма в стратосфере, который мог исходить из других источников. «Но, скорее всего, и сегодня след дыма в стратосфере сохраняется», – высказался по этому поводу Корен.

Основной эффект длительного пребывания дыма в атмосфере заключается в том, что он может отражать солнечное излучение. По словам Корена, это «определенно имеет охлаждающий эффект в целом», особенно в океане, потенциально нарушая такие процессы, как фотосинтез водорослей в южном полушарии.

Дым также может поглощать солнечное излучение, что может оказывать локальное согревающее воздействие. «Последствия потепления дыма в стратосфере пока еще не ясны», – констатировал Корен.

На фото: Лесные пожары вышли из-под контроля в Ричмонд-Вэлли, Новый Южный Уэльс, ноябрь 2019 г. Стратосфера – это второй слой атмосферы, расположенный прямо над тропосферой, в которой мы живем.

На фотографии Королевских ВВС Австралии виден дым от лесных пожаров 7 января 2020 года над Новым Южным Уэльсом в Австралии.