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Украинские СМИ покопались в архивах и обнаружили высказывание пятого президента страны Петра Порошенко о том, что Харьковские соглашения позволяют защитить национальные интересы как России, так и Украины, а также являются взаимовыгодными для обоих государств.

Это заявление Порошенко сделал в 2010 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Издание Strana.Ua напомнило его из-за высказывания главы СНБО Алексея Данилюка о необходимости проверить всех депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений и возбудить в отношении них дела за государственную измену.

Вполне возможно, что Порошенко в ближайшее время нанесет по СНБО свой удар, используя для этой цели весьма интересный факт. Все дело в том, что один из авторов Харьковских соглашений Руслан Демченко, который в 2010 году занимал пост замглавы внешнеполитического ведомства Украины, сейчас является заместителем Данилюка.

Демченко и так находится «под колпаком» у националистических сил за якобы слив «дела вагнеровцев». Однако теперь против него появился еще один сильный козырь. Впрочем, слова Порошенко о выгоде для Украины от Харьковских соглашений он все же перечеркнуть не в состоянии.

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