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Россия собирается осуществить свои планы по захвату всей территории восточной Украины. С таким заявлением, как рассказал портал “Военное обозрение”, выступил автор польского издания Defense 24.

Как сообщает журналист, Россия построила в Донбассе РЛС, и это говорит о том, что Москва готовится к захвату Украины. По словам польского автора, факт строительства РЛС был установлен организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Расположены эти системы, как заявляет журналист, сразу в нескольких районах, а именно, в Дебальцево, Горловке. Донецке, Алчевске и Бугаевке.

Несмотря на то, что ДНР и ЛНР не входят в состав России, автор статьи считает, что РЛС были установлены именно российскими специалистами. Поставлены же они были якобы для того, чтобы проводить слежку за беспилотниками ОБСЕ.

Использование РЛС не противоречит Минским договоренностям, однако, по мнению польского журналиста, если они используются Россией, то это меняет ситуацию. Также в статье признаётся, что установленные РЛС являются устаревшими, и в вооружении России они более не используются.

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