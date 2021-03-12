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За последние 10 лет Балтийский флот России ушел далеко вперед в сравнении с польскими ВМС и набрал невиданную силу и мощь, пишет издание BiznesAlert. Журналисты поясняют, что пока Варшава размышляет, стоит ей использовать военно-морские силы или лучше от них отказаться, Москва занимается реализацией передовых технологий и все дальше отдаляется от Польши по мощи своего ВМФ.

Авторы публикации проанализировали достижения своего и российского флота и заявили, что если 10 лет назад ВМФ был запущенным и практически разрушенным, то сейчас он представляет собой грозную силу.

Так, в распоряжении Балтийского флота находится 54 боевых корабля. При этом 16 из них поступили на вооружение в период с 2010 года по настоящее время, то есть являются совершенно новыми. Эксперты отметили, что темпы расширения флота были бы еще более высокими, однако события на Украине в 2014 году, а также последовавшие за ними санкции в отношении России несколько замедлили процесс.

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