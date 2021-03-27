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Польские власти отмежевались от немецких судов Krebs Jet и Krebs Geo, которые до этого момента ходили под знаменами этого государства и принимали участие в строительстве «Северного потока-2». По сообщению заместителя министра морского хозяйства страны Гжегожа Витковски, они больше не смогут использовать польскую национальную символику.

Таким образом Варшава намеревается снять с себя любые подозрения в причастности строительства газопровода. Два судна, в отношении которых введены ограничительные меры, не смогут входить в польские внутренние воды, так как власти станут их постоянно задерживать для проверок.

Известно, что суда, которые принадлежать компании Krebs из ФРГ, сопровождали трубоукладчик «Фортуна» в декабре прошлого года. Также они занимались доставкой рабочих к месту строительства «Северного потока-2».

Напомним, что строительство газопровода продолжается, несмотря на введенные Соединенными Штатами санкции. Глава наблюдательного совета «Газпрома» Виктор Зубков ранее заявлял, что готовность проекта составляет сейчас около 92 процентов, но к концу текущего года он будет полностью завершен.

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