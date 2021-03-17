Совместные учения России и Китая взбудоражили НАТО. Представители Североатлантического альянса и лично генсек Йенс Столтенберг уже успел заявить, что эти маневры создают угрозу безопасности, как и усиление сотрудничества между двумя странами.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко, прокомментировавший эти высказывания, заявил, что для НАТО сейчас даже в учениях одного российского подразделения видится угроза. Так, Польша и прибалтийские государства уже подняли гвалт из-за совместных маневров России и Белоруссии, хотя в них принимает участие всего несколько десантных подразделений из обеих стран.

По словам Тимошенко, Североатлантический блок просто забыл историю и не помнит учения 1981 года, проходившие под руководством министра обороны СССР Дмитрия Устинова. По его словам, тогда обстановка на советских границах также была накалена до предела. И те маневры действительно могли стать серьезной угрозой.

Эксперт рассказал изданию “ПолитРоссия”, что после артиллерийских стрельб на расстоянии более километра от полигона стоял сильный жар как от хорошо натопленной печи. Тогда НАТО посчитало, что СССР проводит последнюю проверку боеготовности перед наступлением. Демонстрация силы сделала свое дело – представителям альянса еще долго снились кошмары, а свои учения блок отменил совсем за ненадобностью.