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В деревне Большая Пустомержа, расположенной в Ленобласти, майор полиции вытащил двоих бессознательных человек из загоревшейся квартиры.

Инцидент произошёл ранним вечером 7 марта. По улице Молодёжной начался пожар на третьем этаже. Причина возгорания в настоящее время не указывается.

В этом же доме проживает 53-летний майор полиции Богданов Андрей. Ещё до того, как сюда прибыли спасатели, он вытащил из задымленной квартиры двух граждан. Это, как отмечается, были женщина и мужчина, которым 48 и 56 лет соответственно.

Из-за того, что дом подключён к системе газоснабжения, пришлось начать эвакуацию других жителей, в которой Богданов также принял участие. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь на месте.

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