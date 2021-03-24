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Алексей Подберезкин, глава ЦВПИ МГИМО, рассказал, почему у НАТО вызывает серьезное беспокойство Калининградская область.

Согласно словам политолога, Калининград и его окрестности представляют собой важный стратегический объект, предназначенный для устранения любой агрессии со стороны Северной или Центральной Европы. Он является настоящим российским бастионом с мощной защитой, которую почти невозможно преодолеть – все благодаря ЗРК С-400.

В будущем данный регион будет укреплен новейшими ракетными установками С-500, которые способны ликвидировать любые воздушные цели, находящиеся на расстоянии до 600 километров. Речь идет как о самолетах и ракетах, так и о беспилотных летательных аппаратах. По мнению Подберезкина, именно данный фактор сильнее всего тревожит Североатлантический альянс.

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