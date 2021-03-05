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Согласно указанию Совета Федерации, Верховный главнокомандующий российскими войсками имеет полное право использовать их для защиты российских граждан на территории любой страны мира. Этот документ особенно актуален сейчас, когда Украина начала все чаще обстреливать самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Политический обозреватель Ростислав Ищенко в программе Владимира Соловьева на YouTube заявил, что Россия обязательно воспользуется этим правом для защиты Донбасса, где уже сейчас проживают почти 600 тысяч граждан с российскими паспортами.

Эксперт также отметил, что количество человек не имеет никакого значения. С некоторой долей юмора он заявил, что если Украина продолжит провокации, то нескольких граждан РФ можно найти и в Киеве.

Напомним, что после очередного обстрела утром 4 марта МИД ДНР обратился к миссии ОБСЕ, чтобы зафиксировать использование запрещенных систем залпового огня.

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