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Политолог и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев принял участие в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым», в рамках которой предложил устроить серию из 25 ядерных взрывов.

Этим способом Евстафьев предлагает «сбить темп», набранный НАТО. Так, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о том, что у них ещё нет какого-либо решения по поводу «Северного потока-2». По словам политолога, Альянс и не должен принимать по поводу газопровода решений, так как это не находится в компетенции НАТО.

Евстафьев заявил, что НАТО создавался для территориальной обороны, однако сейчас является инструментом в руках США. Америка использует Альянс для того, чтобы переделывать мир в соответствии со своими стандартами. Из-за этого нужно продемонстрировать Альянсу, что их проекты могут окончиться для них весьма печально.

Именно для этого и нужна серия ядерных взрывов. Как считает Евстафьев, после этого к власти могут прийти более адекватные политики.

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