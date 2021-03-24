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Президент США и его администрация демонстрирует такое явное стремление поссориться с Китаем и Россией, что возникают определенные подозрения. Вполне вероятно, что такие действия необходимы Джо Байдену, чтобы отвлечь внимание американских граждан от многочисленных внутренних проблем, считает профессор политологии Андрей Коробков.

По мнению эксперта, Байден уже после вступления в должность столкнулся с множеством сложностей. Помимо коронавирусной инфекции, на него свалился еще и иммиграционный кризис, который, впрочем, он спровоцировал сам заявлениями о лояльном отношении к мигрантам.

Оппоненты Байдена и не только они стали все чаще интересоваться состоянием его здоровья и даже в открытую выражать сомнения в адекватности. Уже известно, что с лидерами других стран чаще всего встречается совсем не глава государства, а Камала Харри. Кроме того, Байден общается с журналистами только при наличии заранее подготовленных вопросов и ответов.

Именно поэтому шаги, которые говорят о прямой конфронтации с Россией и Китаем дают возможность отвлечь внимание американцев и от проблем, и от самого Байдена. Однако в такой политике, по мнению эксперта. Есть один важный минус. РФ и КНР в таких условиях могут объединиться, что приведет к сложностям и во внешней политике. К примеру, Соединенным Штатам просто необходимо хотя бы молчаливое согласие Москвы и Пекина в решение вопросов с Ираном, Афганистаном, КНДР, другими государствами. Если этого согласия не будет, то США просто не сможет продвинуться в них ни на шаг.

Несмотря на это, политолог уверен, что Байден продолжит давление на Россию. Он вполне может усилить санкции, которые для него являются больше политическим, чем экономическим инструментом, попытается предотвратить расширение влияния РФ на отдельные регионы. Однако получится ли у него это в сложившихся условиях, сказать сложно.

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