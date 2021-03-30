Американский лидер Джо Байден доверил вице-президенту Камале Харрис «политическую гранату», которой она может подорвать сама себя, уверен автор публикации в издании Politico Юджин Дэниелс. Он поясняет, что все дело в миграционном кризисе.

Спровоцировал этот самый кризис именно Джо Байден, который заявил, что сразу после вступления на пост главы государства откроет границы для мигрантов. Напомним, что закрыл их предшественник действующего президента Дональд Трамп.

Жители Латинской Америки восприняли инаугурацию нового лидера США как сигнал к действию и сразу же после ее окончания направились на американскую границу. Однако оказалось, что все не так радужно, как обещал Байден.

В настоящий момент миграционные пункты на границах с Мексикой и другими государствами не успевают пропускать огромные потоки желающих попасть в США. При этом никто не тестирует мигрантов на коронавирус, что создает высокие риски заражения для жителей приграничных населенных пунктов. Байден, который уже понял опрометчивость своего заявления, пытается вводить какие-то ограничения, но пока эти меры не действуют.

Именно поэтому президент поручил решение вопроса с мигрантами Камале Харрис, которая неоднократно высказывалась за закрытие границ для мигрантов из других стран. Заявляла она это чрезвычайно резко, несмотря на то, что сама является выходцем из Латинской Америки.

Сейчас Харрис оказалась на распутье. Она должна «навести на границе порядок», но при этом закрывать Штаты для мигрантов ей никто не даст. Поэтому придется наступить на горло собственной песни и делать то, чего вице-президенту совсем не хочется – принимать в США новых жителей. Это может сыграть с ней злую шутку. Вполне вероятно, что те, кто прочит Харрис на место Байдена, сочтет ее слишком легкомысленной в высказываниях и передумает. Впрочем, возможная преемница президента скорее всего подключит свою команду к решению проблемы, и Юджин Дэниелс будет надеяться на ее профессионализм.

Он поясняет, что все дело в миграционном кризисе.