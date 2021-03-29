Певица Лариса Долина снялась в передаче «Звёзды сошлись», и поразила всех своим внешним видом.

Как отмечается, певица заметно похудела – по её словам, она избавилась от 21 килограмма за шесть месяцев. Добиться этого ей удалось, исключив ряд продуктов. Так, Долина сдала анализы, на основании которых и был составлен список запрещённых продуктов.

Вышел список немаленьким – многие привычные продукты певице теперь есть нельзя. Так, это все фрукты и ягоды – из-за того, что в них содержится сахар, а также другие вредные для неё вещества. Также Долиной нельзя есть морковь, брокколи, яйца, икру и хлеб, торты, лук, любые молочные и кисломолочные продукты.

Певице нельзя есть говядину и телятину – другие виды мяса разрешены. Также ей можно есть рыбу, помидоры и огурцы, свеклу, пить кофе, а вот чай нельзя. Всего певица ест дважды в день, и последний приём пищи до 15-ти часов.