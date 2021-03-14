Аналитики компании NPD Group опубликовали информацию о продажах игр и консолей в США в феврале.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом продажи консолей серьёзно выросли – на 121%, и общий доход составил около 406 миллионов долларов. Также выросли расходы на аксессуары – доход по этой статье составляет 195 миллионов долларов.

Консоль Nintendo Switch стала наиболее успешным устройством. При этом аналитики не привели общий доход от продажи этой модели, но заявили, что показатель был самым высоким с 2009 года, когда в продаже появилась Nintendo Wii.

Наиболее продаваемой консолью в истории стала PlayStation 5, при этом в США она заняла второе место за указанный период.

Также сообщается, что на игры в феврале было потрачено 4,6 миллиарда долларов, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Самой покупаемой игрой стала Super Mario 3D World + Bowser’s fury.