Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аналитики компании NPD Group опубликовали информацию о продажах игр и консолей в США в феврале.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом продажи консолей серьёзно выросли – на 121%, и общий доход составил около 406 миллионов долларов. Также выросли расходы на аксессуары – доход по этой статье составляет 195 миллионов долларов.

Консоль Nintendo Switch стала наиболее успешным устройством. При этом аналитики не привели общий доход от продажи этой модели, но заявили, что показатель был самым высоким с 2009 года, когда в продаже появилась Nintendo Wii.

Наиболее продаваемой консолью в истории стала PlayStation 5, при этом в США она заняла второе место за указанный период.

Также сообщается, что на игры в феврале было потрачено 4,6 миллиарда долларов, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Самой покупаемой игрой стала Super Mario 3D World + Bowser’s fury.

Вам может понравиться

Неизвестные напали на военный конвой США в Сирии и уничтожили технику

В одной из сирийских провинций группа неизвестных атаковала американский военный конвой, уничтожив как минимум одну единицу техники. Информация о данном происшествии появилась сегодня, 12 марта. Боевики напали на военную колонну,

Госсекретарь США осудил задержания участников форума «Муниципальная Россия»

Энтони Блинкен, глава Госдепартамента Соединенных Штатов, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что участники форума «Муниципальная Россия» были задержаны по «сомнительным основаниям». В размещенном посте указывается, что

МОК разрешил спортсменам не ставить вакцину от коронавируса перед Олимпиадой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены, которые будут участвовать в летних Олимпийских играх, могут не вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Лозанне.
  • Анна
  • 13.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – переменная облачность, до 2 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |