Певица Лолита Милявская приняла участие в передаче «Вечерний Ургант».

Во время шоу ведущий Иван Ургант попросил у артистки составить портрет своего идеала. Составлять его требовалось из частей тела различных звёзд. Артистка выбрала, в частности, нос самого Урганта, а также глаза Владимира Путина.

Объясняя свой выбор глаз, Лолита сообщила, что этот взгляд знают все. Сама она, по её словам, взгляда Путина боится. Она объяснила это тем, что президент смотрит сверху, и у него взгляд колкий с прищуром и холодный. Также артистка добавила, что от такого взгляда «сразу раздеваешься».

Ургант выразил согласие с мнением певицы, также заявив, что взгляд Путина можно назвать страшным, но при этом он честный.