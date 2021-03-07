Лолита Милявская, певица из РФ, станет телеведущей передачи «ДНК-шоу», где примется за составление подробных генетических паспортов различных звезд.

Авторы проекта называют свою программу «генетическим детективом», в ходе которого будут подробно разбираться ДНК российских знаменитостей. С помощью генетического кода можно выяснить информацию о своих предках и определить предрасположенность к различным болезням. Именно это и планирует определять Милявская во время шоу.

Согласно словам Лолиты, данная работа выглядит крайне интересно и является настоящей пробой пера в новом жанре. Она тоже сдала ДНК-тест и пообщалась со специалистами. В результате ей удалось выяснить, что у нее неправильно функционирует ген, который отвечает за продуцирование гормона дофамина, отвечающего за эмоции.