Как только глава государства сделает вторую инъекцию вакцины от коронавируса, он начнет много ездить по стране, а также восстанавливать контакты с представителями других государств, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков «Аргументам и фактам».

Он заявил, что уже сейчас Владимира Путина приглашают на переговоры многие иностранные политики, однако из-за эпидемиологической ситуации встречи с ними пока поставлены на паузу. Вполне вероятно, что совсем скоро президент возобновит контакты с ними.

Кроме того, уже готовы и еще обсуждается несколько вариантов общения россиян с главой государства. Вполне вероятно, что после окончания прививочного цикла он сможет безопасно контактировать с людьми и серьезно возьмется за привычную, а не онлайновую работу.

По словам Пескова, встречи с президентом будут осуществляться либо безо всяких ограничений либо с требованиями сдать тесты на коронавирус, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.