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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, в рамках беседы с журналистами рассказал о предпочтениях Владимира Путина к еде и его отношении к моде.

Согласно его словам, рацион президента РФ состоит в основном из простых блюд, так как Путин не делает из еды культа. Однако он не знает, к каким продуктам у главы российского государства имеется непереносимость. Пескову лишь известно, что президент старается меньше употреблять мучной пищи.

Представитель Кремля также сообщил, что Путин не пытается следить за каждыми изменениями в моде. У него отсутствует собственный модельер. Лидер РФ предпочитает носить одинаковые рубашки и костюмы.

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