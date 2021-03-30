Домашние питомцы главы государства сейчас не такие публичные, как раньше, однако они все же продолжают присутствовать в его жизни, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Он также заявил, что не будет рассказывать подробности о животных Владимира Путина.

Все, что сказал Песков на эту тему, так это то, что лабрадора Конни давно уже нет. Также он отметил, что собак в доме главы государства он видел практически всегда, а вот кошек у Путина никогда не было.

Зная о любви президента РФ к домашним питомцам, политики из других стран часто преподносили ему собак в качестве подарков. Так, Путин получил щенка акита-ину от японского префекта Норихиса Сатакэ, алабая от туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, а также югославскую овчарку от сербского президента Александра Вучича.