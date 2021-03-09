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Атомную подлодку «Новосибирск», являющуюся первой серийной субмариной проекта 885М, российские ВМС примут на вооружение уже в конце текущего года.

Данная информация была опубликована изданием ТАСС, сославшимся на источник в российском ОПК. Согласно словам собеседника агентства, флот получит новую АПЛ в 4-м квартале нынешнего года. Перед этим она должна будет пройти заводские тесты и госиспытания. В рамках последних будут осуществлены пуски разных крылатых ракет.

В результате специалисты «Севмаша» в скором времени осуществят передачу российскому флоту сразу двух подводных лодок указанного проекта: «Новосибирск» и «Казань». Последняя является головной субмариной. На верфи при этом на этапе создания находятся еще 6 подобных подлодок.

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