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В издании РБК, сославшись на данные аудиторской компании FinExpertiza, опубликовали список регионов РФ, в которых значительно увеличились тарифы на вывоз мусора.

На 1-й строчке оказалась Новосибирская область, в которой стоимость вывоза отходов возросла на 39,2 процента. Затем идет Республика Татарстан с ростом в 24,8 процента. На 3-м месте была указана Омская область с увеличением соответствующих тарифов на 20,9 процента. В пятерку лидеров также внесли: Приморский край (17 процентов) и Свердловская область (15 процентов).

В отчете также отмечается, что к началу нынешнего года в России цены на вывоз бытовых отходов в среднем возросли на 4,05 процента, что оказалось выше роста стоимости услуг ЖКХ на 0,7 процента.

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