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Российские граждане всегда готовы к новым кризисам и относятся к ним гораздо проще, чем европейцы, рассказал изданию Le Figarо бизнесмен из Франции Ян Сотти, который уже два десятка лет живет в России. Он также отметил, что не собирается возвращаться на родину.

По словам француза, в его родной стране сейчас творится что-то невообразимое из-за коронавируса. Граждане не в состоянии принять смерть и «находятся в состоянии психоза». Кроме того, усугубляет ситуацию пресса, которая постоянно пугает французов все новыми коронавирусными кошмарами.

Сотти отметил, что в России гораздо меньше ограничений, связанных с пандемией. Помимо этого, она предлагает более комфортную жизнь, чем нынешняя Франция. Также Сотти посоветовал Парижу брать пример не с Запада, а с Москвы.

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