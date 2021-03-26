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В 2019 году американские эсминцы попали под наблюдение неопознанных беспилотных аппаратов. Попытка идентифицировать дроны, которая была предпринята командованием ВМС, ни к чему не привела.

Известно, что беспилотники неизвестного происхождения вели наблюдение за эсминцем Kidd, который совершал плавания неподалеку от калифорнийских берегов. После обнаружения БПЛА члены команды, которые представляли службу фотографирования, сделали ряд снимков.

Кроме того, в том же году беспилотники наблюдали и за эсминцами Finn и Rafael Peralta. Сообщается, что их видели сперва 19, а затем 25 июля по несколько раз в день. В том же районе находилось еще два боевых корабля американских ВМС – Paul Hamilton и Pinckney. Однако их экипажи заявили, что никаких дронов им увидеть не удалось.

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