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Пентагон признал существенное отставание от России в сфере разработки гиперзвуковых ракет. Он пытается догнать РФ, однако в настоящий момент варианты такого оружия находятся лишь на самой начальной стадии.

Сообщается, что на протяжении ближайших пяти лет Минобороны США будет проводить тестирование. Однако даже сами представители Пентагона признают, что установленные сроки могут быть сорваны. Проблема кроется в логистической составляющей, уровень которой назван слишком низким.

Так, у США в настоящий момент нет полигонов для проведения испытаний, отсутствуют в достаточном количестве аэродинамические трубы, что не позволяет тестировать предлагаемые конструкторами гиперзвуковые ракеты. Для проверок работоспособности боеприпасов большой дальности у США имеется лишь один специально оборудованный коридор, однако он не может обеспечить тесты на заявленных скоростях.

Пентагон сейчас ищет партнеров за рубежом, способны оказать помощь в решении логистических проблем. Все дело в том, что невозможность проводить летные тесты опытных образцов может привести к получению оружия совсем не с такими характеристиками, которых ждет Вашингтон.

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