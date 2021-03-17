В Пентагоне выразили обеспокоенность по поводу наличия у РФ новейших оружейных систем, к которым была отнесена крылатая ракета «Буревестник», оснащенная ядерным двигателем.

Глен Ван Херк, американский генерал, в рамках недавнего выступления в Конгрессе рассказал о том, что Москва в скором времени собирается начать развертывание новых передовых систем вооружений для доставки ядерных зарядов на территорию Соединенных Штатов. Речь идет о подводном беспилотнике «Посейдон» и ракете «Буревестник».

Согласно словам военного, новая ракета обладает огромной дальностью и автономностью, поэтому удар с помощью нее можно нанести почти с любого вектора. Он также напомнил, что Россия уже приняла на вооружение МБР с гиперзвуковыми блоками, которые почти невозможно перехватить.