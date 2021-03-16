Пенсионный фонд России сообщил о том, что в 2021 году россиян ждёт три даты повышения пенсий.

Так, повышение выплат, которое состоится уже в скором времени, а именно, 1 апреля, затронет около 3,9 миллиона россиян. Речь идёт о тех гражданах, кто получает какие-либо социальные выплаты. Размер пособий будет увеличен на 2,6%.

1 августа будет произведён перерасчёт выплат тем пенсионерам, кто продолжает трудиться. По имеющейся информации, повышение будет произведено в рамках трёх коэффициентов. Также поднят вопрос о возвращении индексации работающим пенсионерам.

Также запланировано увеличение пенсий военнослужащим и приравненных к ним категориям граждан. Их пенсии вырастут на 3,7%. Повышение запланировано на 1 октября.