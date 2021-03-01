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Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил на митинге своих сторонников в Ереване и покаялся за те ошибки, которые были совершены за все три десятилетия независимости государства. Он принес извинения жителям Нагорного Карабаха, гражданам Армении и представителям диаспоры во всем мире.

Пашинян заявил, что любовь народа стала главной причиной того, что страна оказалась в глубоком кризисе. По его словам, именно из-за нее власти постоянно переносили поиск необходимых для развития государства решений, а временами и просто ничего не делали.

Сегодня в Армении проходит сразу два митинга. На одном собрались сторонники Пашиняна, перед которыми он выступает. На другом, на проспекте Баграмяна, где располагается здание правительства, митингуют противники нынешнего премьер-министра страны.

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